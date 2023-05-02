Политолог не исключил выход ряда стран из Евросоюза

В дальнейшем, вероятно, будут пересмотрены принципы функционирования Евросоюза (ЕС), либо продолжится процесс его реструктуризации. Об этом 2 мая «Известиям» сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Таким образом он отреагировал на слова сенатора Алексея Пушкова о том, что идея европейской автономии была похоронена путем приема в ЕС восточноевропейских стран.

По мнению Денисова, в настоящее время у представителей старой Европы, таких как Франция, Германия, Италия, Испания возникает всë больше вопросов к странам Юго-Восточной Европы и Прибалтики по выстраиванию общей для ЕС политики.

«Начиная с 1990-х годов, с развала Советского союза, в Прибалтике, в Польше и в других восточноевропейских странах (Венгрия, Румыния, Болгария) внешняя политика США зачастую была более активна, чем политика представителей старой Европы. И в этом отношении у политических элит этих стран была видимость того, что они смогут в рамках ЕС быть доминирующими субъектами, и на их позицию должны были бы ориентироваться. Но как показывает современность, это далеко не всегда так», — сказал он.

Также политолог отметил, что представители политической элиты Прибалтики зачастую являются выходцами из США, и соответственно связи с Вашингтоном у них гораздо прочнее, нежели с Центральной Европой.

«Сейчас мы наблюдаем квинтэссенцию той ситуации, когда приоритеты и стратегические направления старой Европы находятся в конфликте с теми приоритетами, которые пытаются навязывать Польша, Прибалтика и некоторые другие государства. Исходя из структуры ЕС, то таким локомотивам, как Германия и Франция приходится зачастую просто подчиняться ультиматумам, которые предъявляют восточноевропейские государства, что, конечно, является для политических элит этих стран неприемлемым, но сделать они ничего не могут», — сказал эксперт.

Как сообщил Денисов, вполне можно прогнозировать, что «тектонические сдвиги», которые происходят в мире, в итоге коснутся и Евросоюза.

«Будут либо пересмотрены принципы функционирования этого образования, либо вполне вероятно, что будет продолжаться процесс его фактической реструктуризации. Ведь Великобритания уже продемонстрировала то, что ЕС — это организация не только к которой присоединяются, но и из которой выходят. Но те действия, которые совершают зачастую восточноевропейские страны, конечно, не могут восприниматься как адекватные со стороны старой Европы на длительный промежуток времени», — заключил он.

11 апреля издание Politico со ссылкой на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля сообщило, что ЕС становится более благосклонным к идее президента Франции Эммануэля Макрона о «стратегической автономии» от США. Он счел позицию французского президента отражающей взгляды европейских лидеров.

В декабре 2022 года президент Франции заметил, что нынешняя администрация США и лично президент Джо Байден «очень привязаны к Европе», однако в отношениях Старого и Нового Света существует рассинхронизация. Как объяснил Макрон, причина этого заключается в ценах на электроэнергию, так как Европа в данной ситуации является покупателем газа и нефти, а США — ее производителем. Макрон также заметил, что Европа и США участвуют в конфликте на Украине «во имя одних и тех же принципов». Однако цена, которую они за это платят, неодинакова по обе стороны Атлантики.