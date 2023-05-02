Пушков назвал похороненной идею европейской автономии

Идея европейской автономии была похоронена путем приема в Евросоюз (ЕС) восточноевропейских стран. Об этом заявил во вторник, 2 мая, сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

В своей публикации он прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа должна стать «стратегически независимой» от США.

«Вместо этого сделали себя заложниками новых членов ЕС и теперь впали в зависимость от Польши и прибалтов», — добавил Пушков.

По его словам, суверенитет Франции «давно нивелирован таким альянсом».

Ранее, 11 апреля, издание Politico со ссылкой на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля сообщило, что ЕС становится более благосклонным к идее Макрона о «стратегической автономии» от США. Он счел позицию французского президента отражающей взгляды европейских лидеров.

В свою очередь министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Франция и ЕС нацелены идти по пути диалога в тайваньском вопросе и не намерены выступать против Китая только из-за союзнических отношений с США.

8 апреля газета The Hill отметила, что контакты на высоком уровне между Францией и Китаем указывают на нарастающую напряженность между Европой и США в вопросе их отношения к КНР. В издании обратили внимание, что официальная поездка французского лидера Эммануэля Макрона в Пекин проходила на фоне визита в Калифорнию президента Тайваня Цай Инвэнь.