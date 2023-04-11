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Во Франции отказались выступать против Китая лишь из-за союзных отношений с США

Министр экономики и финансов Ле Мэр: Франция не должна выступать против КНР лишь из-за союзных отношений с США
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Julien Mattia
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Франция и Европейский союз (ЕС) нацелены идти по пути диалога в тайваньском вопросе и не намерены выступать против Китая только из-за союзнических отношений с США. Такое заявление сделал во вторник, 11 апреля, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радио Europe 1.

Министр напомнил о словах президента Франции Эммануэля Макрона, сказанных им по итогам визита в КНР, состоявшегося 5–7 апреля, о том, что Европе следует уменьшить зависимость от США и избежать втягивания в конфликт между американскими и китайскими властями по поводу Тайваня.

«Президент совершенно прав, говоря о европейском суверенитете. Мы союзники США, мы разделяем одни и те же ценности. <…> Но это не значит, что если мы союзники, то мы должны быть против Китая», — заявил Ле Мэр, добавив, что Франция не хотела бы втягиваться в соперничество между КНР и США, желая строить европейскую независимость.

Он добавил, что путь диалога по тайваньскому вопросу гораздо предпочтительнее, «чем логика конфронтации и спешки», поскольку Европе, которая и так переживает конфликт на Украине, не нужен еще один конфликт.

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Ранее, 8 апреля, газета The Hill отметила, что контакты на высоком уровне между Францией и Китаем указывают на нарастающую напряженность между Европой и США в вопросе их отношения к КНР. В издании обратили внимание, что официальная поездка французского лидера Эммануэля Макрона в Пекин проходила на фоне визита в Калифорнию президента Тайваня Цай Инвэнь.

5 апреля газета Politico написала, что Китай не настроен на возобновление дипломатических контактов с США. В материале говорилось, что «неприятие Пекином постоянного взаимодействия на высоком уровне подчеркивает особенно напряженный характер американо-китайских отношений за последние несколько месяцев». В том числе китайскую сторону возмущает продажа США оружия Тайваню и официальные визиты на Тайвань. Китайская сторона считает остров своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

До этого, в марте, глава китайской дипломатии Цинь Ган обвинил США в злоупотреблении силой и пренебрежении нормами международного законодательства. Он добавил, что если США не изменят описанный подход, это приведет к конфронтации между государствами.

Отношения между США и Китаем обострились после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, который состоялся в августе прошлого года. Китайская сторона считает остров своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня. После визита Пелоси НОАК приступила к учениям с боевыми стрельбами у острова.

Комментируя этот визит, президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в октябре, связал его с самоуверенностью и безнаказанностью американских политиков.

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