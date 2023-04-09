СМИ допустили раскол между Европой и США на фоне контактов Франции и Китая

Контакты на высоком уровне между Францией и Китаем указывают на нарастающую напряженность между Европой и США в вопросе их отношения к КНР. Об этом 8 апреля написало американское издание The Hill.

В издании обратили внимание, что официальная поездка французского лидера Эммануэля Макрона в Пекин проходила на фоне визита в Калифорнию президента Тайваня Цай Вэнь. По мнению авторов статьи, это лишь подчеркивает противоречия между Вашингтоном и Европой в данном вопросе.

«В то время как администрация [президента США Джо] Байдена и законодатели обеих партий описывают (председателя КНР. — Ред.) Си [Цзиньпина] как работающего над изменением мира с точки зрения авторитарной модели Китая, европейские лидеры менее едины в оценке рисков и выгод от тесных связей с Пекином», — говорится в материале.

Макрон прибыл в Пекин 5 апреля. Рабочая поездка продлилась до 8 апреля.

Французский лидер 5 апреля в ходе официальной поездки в КНР заявил, что Китай может сыграть важную роль в ситуации вокруг Украины благодаря сильным связям с Россией. В связи с этим он указал на важность поддержания диалога с Китаем.

6 апреля он заявил, что страны, обладающие ядерным оружием, не должны распространять его за своими пределами, особенно в Европе.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 8 апреля назвал заявление Макрона против размещения ядерного оружия в других странах критикой в сторону США.

В конце марта Макрон заявил о том, что Франция и Германия попытаются усилить взаимодействие с Пекином, чтобы оказать влияние на РФ в ситуации вокруг Украины. Так он объяснил цели своей поездки в КНР.