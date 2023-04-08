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Песков назвал слова Макрона против размещения ЯО в странах критикой США

Песков назвал заявление Макрона против размещения ядерного оружия в других странах критикой в адрес США
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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в субботу, 8 апреля, назвал заявление президента Франции Эммануэля Макрона против размещения ядерного оружия (ЯО) в других странах критикой в сторону США.

По мнению французского лидера, которое он выразил на пресс-конференции в Пекине, ни одна страна ни при каких условиях не может размещать ядерные ракеты на чужой территории.

«Такой яростной критики президента Франции в адрес Соединенных Штатов Америки мы не слышали давно», — иронично отметил Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

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Макрон прибыл в Пекин с официальным визитом 5 апреля. Рабочая поездка продлится до 8 апреля.

По прибытии он отметил, что любой, кто сейчас поддерживает Россию в ее конфликте с Украиной, становится «российским сообщником». Как отметил политик, страны, помогающие Москве, якобы нарушают международное право.

МИД РФ назвал заявление Макрона открытым шантажом и указал на то, что никто не имеет права адресовать подобный ультиматум в отношении Москвы.

Ранее, 6 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ядерное оружие нужно собрать «в одну кучу» и уничтожить. Комментируя призыв Макрона не использовать ядерное оружие в конфликте на Украине, Лукашенко заявил, что такое вооружение следует уничтожить в принципе.

О том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно в конце марта.

Тогда президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.

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