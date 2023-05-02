Bild назвала способы ВС РФ для уничтожения танков Leopard на Украине

Вооруженные силы (ВС) России владеют несколькими способами уничтожения немецких танков Leopard, отправленных Украине. Об этом сообщил аналитик Бьорн Стритцель для газеты Bild 2 мая.

По его словам, РФ обладает минимум тремя опасными системами вооружений, которые угрожают немецкой военной технике на службе у Вооруженных сил Украины (ВСУ). В публикации уточняется, что им угрожают мины ТМ-62, российские боевые машины, а также противотанковые управляемые ракеты.

«Более новые российские модели (противотанковых управляемых ракет. — Ред.) были специально разработаны для борьбы с танками, такими как Leopard-2. <...>. Пробивная способность управляемых ракет с тандемным кумулятивным зарядом иногда превышает 1 м броневой стали», — указал Стритцель.

Автор также подчеркнул, что российские боевые машины представляют для немецкой техники даже большую опасность.

Ранее, 28 апреля, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что поставка 80 танков Leopard Украине начнется в середине 2023 года. Он отметил, что Берлин уже передал Киеву 18 танков Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder, а также запасные части и боеприпасы.

В апреле глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен и исполняющий обязанности министра обороны этой страны Троэльс Лунд Поульсен рассказали, что Дания и Нидерланды передадут Украине 14 танков Leopard 2. Согласно информации, вооружение могут поставить Киеву в начале 2024 года.

Ранее в том месяце министр обороны Канады Анита Ананд отметила, что восемь боевых танков Leopard 2 реэкспортированы в Польшу для дальнейшей отправки на Украину.

В марте минобороны Португалии также сообщило, что Лиссабон доставил в Киев три танка Leopard 2A6 безвозмездно.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.