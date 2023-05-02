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Bild назвала способы ВС РФ для уничтожения танков Leopard на Украине

Bild: у ВС РФ есть три способа уничтожения танков Leopard на Украине
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Вооруженные силы (ВС) России владеют несколькими способами уничтожения немецких танков Leopard, отправленных Украине. Об этом сообщил аналитик Бьорн Стритцель для газеты Bild 2 мая.

По его словам, РФ обладает минимум тремя опасными системами вооружений, которые угрожают немецкой военной технике на службе у Вооруженных сил Украины (ВСУ). В публикации уточняется, что им угрожают мины ТМ-62, российские боевые машины, а также противотанковые управляемые ракеты.

«Более новые российские модели (противотанковых управляемых ракет. — Ред.) были специально разработаны для борьбы с танками, такими как Leopard-2. <...>. Пробивная способность управляемых ракет с тандемным кумулятивным зарядом иногда превышает 1 м броневой стали», — указал Стритцель.

Автор также подчеркнул, что российские боевые машины представляют для немецкой техники даже большую опасность.

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Ранее, 28 апреля, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что поставка 80 танков Leopard Украине начнется в середине 2023 года. Он отметил, что Берлин уже передал Киеву 18 танков Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder, а также запасные части и боеприпасы.

В апреле глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен и исполняющий обязанности министра обороны этой страны Троэльс Лунд Поульсен рассказали, что Дания и Нидерланды передадут Украине 14 танков Leopard 2. Согласно информации, вооружение могут поставить Киеву в начале 2024 года.

Ранее в том месяце министр обороны Канады Анита Ананд отметила, что восемь боевых танков Leopard 2 реэкспортированы в Польшу для дальнейшей отправки на Украину.

В марте минобороны Португалии также сообщило, что Лиссабон доставил в Киев три танка Leopard 2A6 безвозмездно.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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