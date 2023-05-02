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Эвакуированные из Судана россияне рассказали об обстановке в стране

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вернувшиеся из Судана граждане России во вторник, 2 мая, рассказали «Известиям» о ситуации в стране.

Они отметили, что в последние дни обстановка стала более спокойной, чем в начале боестолкновений.

«В первые дни было очень громко, были большие перестрелки и взрывы. Бои велись очень серьезные. Всем рекомендовали не выходить на улицу», — рассказала одна из эвакуированных россиян.

По словам женщины, из-за того, что нельзя было выходить из дома, начались проблемы с нехваткой воды и продуктов. Она также отметила, что в стране периодически пропадала связь.

«Потом уже более или менее обстановка стабилизировалась, и мы смогли выехать», — сказала она.

Еще один собеседник «Известий» отметил, что время подготовиться к выезду из страны у них было, о предстоящей эвакуации их предупредили заранее. По его словам, всё прошло спокойно и безопасно.

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Ранее во вторник Министерство обороны РФ сообщило, что из Судана в Россию эвакуировано более 200 человек. В ведомстве отметили, что доставка людей и грузов была осуществлена четырьмя самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

За день до этого сообщалось, что российское посольство в Хартуме эвакуировало 203 человека из Судана. Отмечалось, что были эвакуированы не только россияне, но также граждане Белоруссии, Казахстана и Украины.

Ситуация в Судане обострилась в середине апреля из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет суверенный совет (руководящий орган республики), и его заместителем Мухаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

28 апреля профсоюз врачей Судана сообщил, что с начала столкновений между армией и спецназом погибло около 400 гражданских лиц, ранения получили 1928 гражданских лиц.

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