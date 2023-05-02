Российская армия запустила из гаубицы «Акация» первомайские снаряды

В День солидарности всех трудящихся российские военнослужащие загрузили в гаубицу «Акация» снаряды с надписью: «Советский Союз жив». О том, как провели 1 мая артиллерийские войска РФ в зоне спецоперации на Украине, рассказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Офицеры и солдаты Южного военного округа почти исключительно проводят праздничные дни в полях. Вокруг всё грохочет: идут артиллерийские дуэли. Один из военнослужащих отмечает, что в первые дни мая противник активизировался.

Как сообщает корреспондент, в самоходной артиллерийской установке (САУ) размещаются три человека и боеукладка. В данном случае — осколочно-фугасные снаряды весом около 40 кг.

«Снаряды здесь двух видов — обычные и активно-реактивные, у которых еще реактивный двигатель в самом снаряде. И вот этот снаряд летит немного дальше, чем стандартный боеприпас», — подчеркивает Григорьев.

Ранее, 29 апреля, артиллеристы ВС РФ поразили опорный пункт украинских боевиков под Угледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР). Помимо этого, российские бойцы применили САУ «Гиацинт» и уничтожили семь военнослужащих противника, добавил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

28 апреля Вооруженные силы РФ уничтожили разведгруппу Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 16 человек на южнодонецком направлении. Ракетно-артиллерийским ударом из реактивной системы залпового огня «Ураган», САУ «Малка» и «Гиацинт» было уничтожено 12 единиц легкобронированной техники противника, а также более 20 боевиков в районе населенного пункта Елизаветовка в ДНР.

Ранее в этот день в Минобороны сообщили, что российские силы уничтожили до 300 солдат ВСУ на донецком направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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