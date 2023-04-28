Реклама
Прямой эфир
Мир
Чехия собирается в будущем открыть на Украине производство вооружения
Происшествия
ВСУ снова обстреляли Киевский район Донецка
Экономика
Путин разрешил поставки нефти дружественным странам по цене ниже потолка
Общество
ФСБ сообщила об обвинении проректора РАНХиГС в растрате денег
Общество
Победивших в Европейской олимпиаде по математике школьниц из РФ удалили из зачета
Армия
В МО сообщили об уничтожении ВС РФ разведгруппы ВСУ в ДНР
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве на юге Украины
Общество
МЧС сообщило о ликвидации более половины пожаров в Курганской области
Мир
Чавушоглу обвинил США в неисполнении российской части зерновой сделки
Мир
В ООН призвали не бить по гражданской инфраструктуре после обстрелов Донецка
Общество
Блиновскую отправили под домашний арест до 26 июня
Мир
ЕК договорилась об ограничении экспорта в ЕС зерновых с Украины
Мир
США испытают подводные беспилотники, которые «изменят ситуацию у Тайваня»
Сюжет:

В МО сообщили об уничтожении ВС РФ разведгруппы ВСУ в ДНР

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили разведгруппу Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 16 человек на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев 28 апреля.

«На южнодонецком направлении пресечены две попытки противника провести разведку боем передовых позиций группировки «Восток», а также вскрыта и артиллерийским огнем уничтожена разведгруппа», — сообщил Гордеев в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.

Начальник пресс-центра добавил, что ракетно-артиллерийским ударом из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», самоходных артиллерийских установок (САУ) «Малка» и «Гиацинт» было уничтожено 12 единиц легкобронированной и автомобильной техники противника, а также более 20 боевиков в районе населенного пункта Елизаветовка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

С морским прицелом: корабли ВМФ нанесли удар по украинским резервам
Ракетные атаки должны смешать планы ВФУ в преддверии возможного контрнаступления, считают эксперты

Ранее в этот день в Минобороны сообщили, что российские силы уничтожили до 300 солдат ВСУ на донецком направлении.

В ночь на 27 апреля ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов ВСУ. На купянском направлении российские военные поразили подразделения украинской армии в районах населенных пунктов Двуречная, Фиголевка, Ягодное, Першотравневое и Табаевка Харьковской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023