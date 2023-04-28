В МО сообщили об уничтожении ВС РФ разведгруппы ВСУ в ДНР
Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили разведгруппу Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 16 человек на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев 28 апреля.
«На южнодонецком направлении пресечены две попытки противника провести разведку боем передовых позиций группировки «Восток», а также вскрыта и артиллерийским огнем уничтожена разведгруппа», — сообщил Гордеев в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.
Начальник пресс-центра добавил, что ракетно-артиллерийским ударом из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», самоходных артиллерийских установок (САУ) «Малка» и «Гиацинт» было уничтожено 12 единиц легкобронированной и автомобильной техники противника, а также более 20 боевиков в районе населенного пункта Елизаветовка в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Ранее в этот день в Минобороны сообщили, что российские силы уничтожили до 300 солдат ВСУ на донецком направлении.
В ночь на 27 апреля ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов ВСУ. На купянском направлении российские военные поразили подразделения украинской армии в районах населенных пунктов Двуречная, Фиголевка, Ягодное, Першотравневое и Табаевка Харьковской области.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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