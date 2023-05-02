Ветеран ВОВ показала письма от Путина и памятные фото в преддверии 9 Мая

Ветеран Великой Отечественной войны Розалия Сергеевна Абгарян из Армении в преддверии годовщины Дня Победы поделилась с «Известиями» воспоминаниями о военных действиях и показала памятные фото и письма от президента РФ Владимира Путина.

Розалии Сергеевне 17 июня 2023 года исполнится 100 лет. В годы Великой Отечественной войны она принимала участие в Сталинградской битве, и в 1942 году даже была приставлена к ордену Красной Звезды. Ей так и не удалось получить его, потому что шофер, который вез наградной список, погиб во время бомбежки.

За долгие послевоенные годы ей удалось сохранить не только многочисленные медали и ордена, но и памятные фотографии военных лет, а также фото встреч с главами Армении и России.

«[Владимир Путин] Подошел, поздоровался, спросил, как у нас дела. А я ему сказала: «Так, как везде». Не вдавалась в подробности», — вспоминает ветеран детали личной встречи с российским лидером на одной из годовщин Великой Победы.

Также Розалия Сергеевна отметила, что ей дороги все приглашения на встречи и благодарственные письма, которые она получила от главы государства.

«Вы, защитники Сталинграда, одолели жестокого и беспощадного врага, положили начало коренному перелому в ходе войны, открыли путь на Берлин, к Великой Победе. Ваш подвиг останется в веках, будет служить для грядущих поколений высочайшим мерилом нравственности, любви к Отечеству», — сказано в одном из писем президента России.

Розалия Сергеевна также отметила, что для солдата даже один день на фронте, в гуще военных событий — это уже значит быть героем.

«9 Мая — это для нас самый радостный, самый сильный, самый красивый праздник», — подвела итог женщина.

Ранее, 25 апреля, «Известия» опубликовали программу мероприятий в Москве на 9 Мая 2023 года. Главным событием традиционно является парад Победы, который пройдет утром на Красной площади. Видеотрансляция будет доступна на нашем сайте.

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