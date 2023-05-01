Жители Страсбурга сожгли чучело Макрона

Во французском Страсбурге в понедельник, 1 мая, местные жители сожгли чучело президента страны Эммануэля Макрона.

На кадрах видно, что на некоторых присутствующих надеты маски. Сожжение чучела сопровождается музыкой.

В конце записи заметен черно-зеленый флаг зеленых анархистов.

19 апреля во время визита на северо-восток Франции местные жители освистали Макрона. Для главы государства эта поездка стала первой после принятия закона о пенсионной реформе. Были слышны и аплодисменты, но в основном люди улюлюкали, свистели, пели песни протестного французского движения «Желтые жилеты» и кричали.

Днем ранее действующий президент Франции заявил, что услышал французов и сожалеет, что взаимопонимание было не достигнуто с народом. Он дал обещание усовершенствовать условия труда.

15 апреля президент Франции подписал закон о пенсионной реформе, в том числе о переносе установленного законом возраста выхода на пенсию до 64 лет. Пенсионная реформа в стране вступит в силу осенью 2023 года.

Во Франции из-за этой реформы не прекращаются забастовки.