Вадим Евсеев возглавил воронежский ФК «Факел»

Вадим Евсеев стал главным тренером футбольного клуба «Факел» из Воронежа. Об этом команда сообщила 1 мая в Telegram-канале.

«Нашу команду возглавил Вадим Евсеев. Ассистировать новому наставнику «Факела» будут новый помощник главного тренера Сергей Томаров и Владимир Сычев, который будет работать с вратарями вместо Александра Чихрадзе», — говорится в сообщении.

Евсеев сменил Дмитрия Пятибратова, с которым клуб расстался по обоюдному согласию 30 апреля. В тот же день ярославский «Шинник» объявил об уходе Евсеева.

Ранее 47-летний специалист возглавлял ивановский «Текстильщик», пермский «Амкар», «СКА-Хабаровск» и «Уфу».

По итогам 25 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице с 21 очком. Команда находится в четырех баллах от зоны вылета.

Ранее, 30 апреля, московский «Локомотив» обыграл подмосковные «Химки» со счетом 5:1 в матче РПЛ. Форвард Артем Дзюба оформил дубль.