Ярославский «Шинник» объявил об уходе Евсеева с поста главного тренера
Ярославский футбольный клуб (ФК) «Шинник» объявил об уходе Вадима Евсеева с поста главного тренера. Об этом говорится 30 апреля на сайте команды.
«Футбольный клуб «Шинник» и Вадим Валентинович Евсеев достигли договоренности о прекращении срока действия контракта по соглашению сторон», — отметили в клубе.
Клуб поблагодарил Евсеева за проделанную работу и пожелал новых успехов в тренерской деятельности.
47-летний специалист работал в «Шиннике» с 2021 года.
Как напоминает «Спорт-Экспресс», ФК располагается на 12-м месте в турнирной таблице первой лиги России по футболу.
Ранее в воскресенье сообщалось, что главный тренер подмосковного хоккейного клуба «Витязь» Вячеслав Буцаев покинул свой пост. Он возглавил «Витязь» в мае 2022 года.