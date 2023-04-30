ХК «Витязь» не стал продлевать контракт с тренером Буцаевым
Главный тренер подмосковного хоккейного клуба (ХК) «Витязь» Вячеслав Буцаев покинул свой пост, об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщили на сайте команды.
«Контракт Вячеслава Буцаева с ХК «Витязь» завершен», — говорится в сообщении.
Продлеваться он не будет, подчеркнули в команде.
«Руководство подмосковного клуба благодарит Вячеслава Геннадьевича за работу в должности главного тренера в сезоне-2022/23», — отметили в ХК.
Буцаев возглавил «Витязь» в мае 2022 года. По итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2022/23 команда заняла шестое место в турнирной таблице Западной конференции.
9 марта ярославский «Локомотив» в пятом матче серии обыграл «Витязь» и прошел во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ярославский клуб завершил серию против «Витязя» со счетом 4:1.