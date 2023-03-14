Прошли на вылет: чем запомнился первый раунд плей-офф КХЛ

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в юбилейном 15-м сезоне удивляет с первого раунда. Ни одна серия не закончилась с разгромным счетом, а в двух парах предстоит сыграть седьмые матчи. О том, как сложился первый этап, чем смогли удивить команды и чего ожидать в полуфиналах конференций, — в материале «Известий».

Характер и сила

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина команды уже установили несколько новых рекордов: будет проведено (вместе с седьмыми матчами, которые состоятся 14 марта) 48 игр. Максимальное количество встреч до сегодняшнего дня было 44. Также 15 игр завершились в овертайме, предыдущий результат — 13. В первый день розыгрыша плей-офф победы одержали все команды низкого посева.

Первым во второй раунд плей-офф вышел «Локомотив», победив подмосковный «Витязь» в пяти матчах (4:1). Хотя серию точно нельзя назвать скучной. Сразу три игры в этом противостоянии завершились в овертайме.

— Серия, несмотря на счет, очень понравилась, — отметил в разговоре с «Известиями» эксперт КХЛ ТВ, бывший вратарь ЦСКА и «Спартака» Кирилл Корнилов. — «Витязь» показал характер. Ярославцы показали свои сильные стороны: игра вратаря, кубковый опыт — Андронов, Аверин. Стали раскрываться ребята, от которых этого ждали, — Алексеев, Иванов. Для «Локомотива» получилась тренировка собственных сил, «Витязь» показал слабые стороны ярославцев, и эти стороны можно подтянуть. «Локомотив» по-прежнему остается скрытым фаворитом Кубка Гагарина. Неважно, кто будет следующим соперником — ЦСКА или «Торпедо», Игорь Никитин будет выстраивать свою модель.

«Авангард» также прошел «Сибирь» в пяти матчах. Правда, команда Андрея Мартемьянова выглядела так цельно, что окончание серии в Омске выглядело несправедливым итогом. Омичи выиграли решающий матч в овертайме (4:3).

— Очень жаль, что серия завершилась в пяти матчах, — продолжил Кирилл Корнилов. — В целом «Авангард» был сильнее, но хоккеисты «Сибири» заставили соперников искать свою игру. Лидеры новосибирской команды старались тащить команду, но ключевыми стали два поражения в Новосибирске. Команда Мартемьянова как минимум заслуживала шестую игру. Серия получилась интересной.

Что касается пары СКА – «Динамо» (Минск), то многие прогнозировали, что клуб из Санкт-Петербурга выиграет серию всухую. Но минчане дали настоящий бой, выиграв два матча, повели в шестом, но всё же уступили более статусному сопернику. Те же прогнозы были и на татарстанское дерби, но «Нефтехимик» показал, что даже против таких звездных команд, которые имеют в своем составе Александра Радулова, Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова, можно и нужно выигрывать.

«Нефтехимик» заслужил только похвалы за этот сезон. Нижнекамцы весь сезон играли в яркий и агрессивный хоккей, и, будь в команде надежный вратарь и еще пара мастеров атаки, сенсация бы наверняка состоялась.

Неожиданные проходы

Соперником «Ак Барса» во втором раунде будет «Адмирал». И это, пожалуй, главная неожиданность плей-офф. Команда из Владивостока смогла пройти гораздо более звездный «Салават Юлаев» (4:2 в серии). Решающий матча команда Леонида Тамбиева выиграла в напряженной концовке (3:2).

— Когда только стали известны все пары плей-офф, я сразу подумал над тем, что для «Адмирала» это идеальный соперник, — подчеркнул Кирилл Корнилов. — Для меня сюрпризом проход команды Тамбиева не стал. Здесь несколько факторов. Во-первых, Леонид Тамбиев — опытный тренер. У него есть две победы в ВХЛ. У Виктора Козлова такого опыта нет. В стрессовых ситуациях тренерский штаб Тамбиева сработал лучше. Второе: это вратарский фактор — Серебряков вчистую переиграл Илью Ежова. У «Салавата Юлаева» были серьезные изменения в межсезонье, когда из команды ушли все легионеры. Игра команды перестраивалась. С точки зрения системности «Адмирал» был лучше соперника.

Велик соблазн для болельщиков «Салавата Юлаева» переложить вину за поражение на главного тренера. Первый полноценный сезон Козлова завершился бесславным вылетом в первом раунде. Это провальный результат для уфимского клуба. Будущее «Салавата», как и штаба Козлова, туманно. 1 мая истекают контракты многих ключевых хоккеистов: Кадейкина, вратарей Ежова и Кареева, Кулемина, Мерфи, Шмелева, Хо-Сэнга и Хмелевского. Не исключено, что в новом сезоне облик юлаевцев серьезно изменится. Неправильно обвинять во всех бедах только Козлова. Тренер заслужил второй шанс, но с какими игроками «Салават» пойдет дальше — покажут ближайшие месяцы.

Вылет московского «Динамо» тоже можно считать неожиданностью. Многие пророчили команде Алексея Кудашова победу над «Торпедо» за счет опыта и тренерской философии. Однако романтика хоккея Игоря Ларионова взяла свое. Более того, нижегородцы переиграли «Динамо» и в плане физики. Даже тренер бело-голубых говорил об этом на пресс-конференции по окончании серии.

Что будет с бело-голубыми дальше? У тренерского штаба заканчивается контракт, а в клубе нет единства по поводу будущего. «Динамо» уже давно работает так, как не должен работать хоккейный клуб. В офисе постоянные интриги, всё время существуют те, кто недоволен положением, возле президента клуба различные «советники», которые предлагают разные странные вещи. Не очень понятно, зачем Алексею Кудашову и Алексею Сопину вообще эта работа. Да, у них есть планы и мечты, но они трудятся в такой обстановке, что легче уйти и забыть «Динамо» как страшный сон.

Пятое место в Западной конференции регулярного чемпионата и вылет в первом раунде — не тот результат, за который хвалят. Всё верно. Но не забывайте прошедшее лето, когда в клубе в очередной раз поменяли «вектор развития» и решили «работать на будущее», используя молодежь.

Москва останется без хоккея?

Седьмые матчи состоятся сразу в двух парах: ЦСКА – «Северсталь» и «Автомобилист» – «Металлург».

Казалось, что действующие чемпионы — явные фавориты в серии с череповецким клубом, но Андрей Разин спокойно может с этим поспорить: счет в серии говорит за себя. Если подопечные Разина смогут одолеть команду Сергея Федорова в седьмой игре, то нас ждет очень интересная ситуация: Москва может остаться без хоккея в этом сезоне.

— Когда ЦСКА сравнял и вышел вперед, выиграв шестой матч со счетом 9:3, то многим показалось, что «Северсталь» обречена, — отмечает Кирилл Корнилов. — Тот факт, что они добрались до седьмого матча, уже подвиг. ЦСКА в целом всё равно выглядит мощнее, но мы увидели, что у Андрея Разина есть рецепты против команды Сергея Федорова. В решающей игре может произойти что угодно.

В противостоянии «Автомобилиста» и «Металлурга» команды откровенно штормит. Оба клуба к концу регулярного чемпионата столкнулись с проблемами в составе, поэтому предсказать, кто выйдет во второй раунд из этой серии, почти невозможно.

— Серия, равная практически по всем показателям, — считает Кирилл Корнилов. — Хоть и счета крупные, отдавать преимущество кому-то я бы не стал. Обе команды подошли с определенными проблемами и решают эти проблемы по ходу серии. У «Магнитки», например, заработало большинство в предыдущей игре, реализовали первую попытку за шесть встреч. Может быть, теперь их прорвет. А у «Автомобилиста» нет основного вратаря, это тоже может сыграть на руку команде Воробьева.

«Автомобилист» примет «Металлург» в Екатеринбурге, а ЦСКА ждет «Северсталь» в Москве 14 марта.