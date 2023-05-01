Федерация шахмат России (ФШР) подписала меморандум о сотрудничестве с Азиатской шахматной федерацией (ACF). Об этом 1 мая сообщила ФШР на своем сайте.

«Цель стратегического сотрудничества — укреплять дружественные связи среди профессиональных спортсменов, совместно организовывать личные и командные турниры высокого уровня, проводить дружеские матчи и турниры между спортсменами из стран-членов ACF», — рассказали в пресс-службе ФШР.

Стороны намерены проводить научно-образовательные онлайн-конференции и семинары для повышения квалификации тренеров, способствовать обмену опытом между педагогами и повышать стандарты проведения турниров.

Меморандум подписали исполнительный директор ФШР Александр Ткачев и генеральный секретарь ACF Хишам Аль-Тахер.

28 февраля делегаты генеральной ассамблеи ACF большинством голосов высказались за включение ФШР в состав организации. За высказались 29 стран, одна — против, еще шесть воздержались.

В тот день председатель попечительского совета ФШР, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал хорошей новостью переход организации в Азию. По его словам, это откроет двери для участия российских спортсменов в главных международных соревнованиях.

7 марта Ткачев заявил, что переход ФШР в Азиатскую федерацию шахмат в первую очередь связан с защитой интересов российских спортсменов. Говоря о мотивах перехода в Азию, Ткачев отметил высокую конкуренцию и в азиатских шахматах, а также более удобную логистику.