Центр образования на русском языке откроют на Кубе

На Кубе откроется центр, где жители смогут получить образование на русском языке, рассказал замминистра просвещения Андрей Корнеев 1 мая.

«В Гаване будет открыт центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку», — сообщил он по итогам заседании комиссии по сотрудничеству между Госдумой и кубинской Национальной ассамблеей народной власти.

Оборудование, включая интерактивную доску, компьютерную технику и шлем виртуальной реальности, уже доставлено в республику. Обучение будет проводится на безвозмездной основе на территории Гаванского университета.

Открытие центра намечено на середину мая, добавил Корнеев.

Во многих странах бывшего СССР в связи с геополитической ситуацией власти пытаются искоренить русский язык, запрещая его изучение. Начиная с прошлого года в Молдавии начали уничтожать какие-либо надписи на русском языке, в Литве, несмотря на желание школьников изучать русский язык как иностранный, министр образования Юргита Шюгждинене призвала родителей «вести работу с детьми».

При этом в странах Азии, напротив, повысился интерес к российской культуре. Так, в Дамаске продолжает свою работу Российский центр науки и культуры. Русский язык остается распространенным в Центральной Азии — его понимают или используют от 40% населения (в Туркменистане) до 90% (в Казахстане), рассказали в Россотрудничестве.