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В Дамаске впервые за семь лет открылся Российский центр культуры

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Фото: facebook.com/rcnk.damask
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Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Дамаске возобновил преподавание русского языка и музыки для всех желающих впервые за семь лет. Об этом во вторник, 2 июня, рассказал «РИА Новости» представитель Россотрудничества в Дамаске Николай Сухов.

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«После того как обстановка позволила и власти сняли карантин — 26 мая, Российский центр науки и культуры, как и все учебные заведения страны, тоже открыл свои двери для желающих изучать русский язык и заниматься музыкой. Мы продолжаем соблюдать строгие санитарные и эпидемиологические меры и меры безопасности. Естественно, надо не забывать, в какой стране мы работаем», — сказал он.

По словам Сухова, при поддержке министерства культуры Сирии деятельность РЦНК планируется запустить во всех провинциях страны.

В этот же день старший советник посольства РФ в Сирии Эльдар Курбанов рассказал, что в этом году количество сирийских школьников, выбравших русский язык как второй иностранный, достигло 20 тыс. По его словам, люди обращаются в посольство уже давно, все военные годы, и просят открыть курсы русского языка.

Также Курбанов выразил надежду на то, что в будущем полноформатные культурные центры будут открыты и в других городах Сирии.

В конце апреля сообщалось, что власти сирийского Дейр-эз-Зора, в котором боевики за три года блокады разрушили около 86% зданий, намерены в течение нескольких месяцев восстановить главную школу города, которая была построена в начале прошлого века. Здесь среди прочего будут преподавать русский язык.

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