Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Правительство России продлило действие пилотного проекта по tax free
Мир
В США предъявили обвинения более чем 120 людям после беспорядков в Вашингтоне
Общество
ВДНХ подготовит программу в честь главных событий российской космонавтики
Общество
«Таврида» стала трассой федерального значения
Интернет
Центр кибербезопасности РФ предупредил об угрозе атак со стороны США
Армия
Россия поставит Мьянме ЗРК «Панцирь-С1» и беспилотники
Общество
В Каширском тоннеле в Москве проведут капитальный ремонт
Мир
Кабмин Японии опроверг сообщения о переносе Олимпиады
Политика
В Совфеде допустили продление ДСНВ до истечения его срока

КС Молдавии назвал незаконным особый статус русского языка

0
Выделить главное
вкл
выкл

Конституционный суд Молдавии посчитал незаконным особый статус русского языка. Русский язык не будет языком межнационального общения. Суд объяснил решение нежеланием наделять язык особой привилегией, передает телеканал «Известия». Русский в Молдавии является родным для 9,39% жителей. Закон, наделявший его особым статусом ранее подписал экс-президент Игорь Додон.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021