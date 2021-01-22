КС Молдавии назвал незаконным особый статус русского языка

Конституционный суд Молдавии посчитал незаконным особый статус русского языка. Русский язык не будет языком межнационального общения. Суд объяснил решение нежеланием наделять язык особой привилегией, передает телеканал «Известия». Русский в Молдавии является родным для 9,39% жителей. Закон, наделявший его особым статусом ранее подписал экс-президент Игорь Додон.

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