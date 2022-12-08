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В Литве назвали ненормальным желание 70% школьников изучать русский язык

Министр образования Литвы Шюгждинене назвала ненормальным желание 70% школьников изучать русский язык
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Фото: РИА Новости/Андрей Иглов
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Министр образования Литвы Юргита Шюгждинене назвала ненормальным желание 70% школьников республики изучать русский язык в качестве второго иностранного. Об этом 7 декабря сообщило LRT.

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«Полагаю, что выбор в пользу русского языка будет становиться всё меньшим. Нельзя считать нормальным, что русский язык изучают около 70% детей Литвы», — приводятся ее слова на сайте издания.

Также Шюгждинене призвала родителей активнее вести работу с детьми, чтобы исправить такую тенденцию. Министр отметила, что в прошлом учебном году выбор русского языка в качестве второго иностранного снизился с 81 до 77%.

Обсуждая причины такого явления, журналист портала lrytas.lt Нериюс Повилайтис пояснил, что чаще всего русский язык выбирается из-за того, что родители детей его уже знают и так им проще помогать с домашним заданием.

Еще в конце августа Шюгждинене призывала отказаться от изучения русского языка в школах. По ее словам, изменения в первую очередь могут коснуться государственных школ, где преподают на литовском и польском языках, а русский не входит в обязательную программу и преподается как второй иностранный.

В конце ноября председатель парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен предложила отдать школам вопрос изучения русского языка. Она отметила, что вместо запрета обучения русскому языку следует обновить учебные материалы по нему, чтобы они отражали современные реалии.

Власти Литвы продолжают «отказ» от России из-за проводимой РФ спецоперации на Украине. Так, 13 сентября стало известно, что власти страны приняли решение о переименовании Русского драматического театра, который является единственным в Литве профессиональным театром со спектаклями на русском языке, в Вильнюсский старый театр.

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