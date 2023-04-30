Захарова заявила о праве Москвы разорвать дипотношения с Польшей

Москва имеет право разорвать дипломатические отношения с Варшавой, но от этого бы пострадали граждане России, которые проживают в Польше. Такое заявление в воскресенье, 30 апреля, сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Всегда хочется действовать эмоционально, в порыве, и, самое главное, мы имеем на это право. Они (Польша. — Ред.) действительно занимаются провокациями из года в год на протяжении десятилетий, и я прекрасно понимаю каждого, кто бы сказал: «Да что там вообще наши делают?» — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

При этом дипломат указала на то, что принятие подобного решения приведет к блокированию многих аспектов работы. Захарова отметила, что в таких случаях первыми страдают люди.

«И я не говорю о гражданах Польши, среди которых немало людей, которые прекрасно понимают, что сейчас происходит. Я говорю о наших гражданах, которые там живут, работают, у которых есть семьи», — добавила представитель министерства.

Кроме того, Захарова заверила, что Москва даст очень жесткий ответ на захват школы при посольстве России в Польше.

Ранее в воскресенье у здания посольства Польши в Москве прошел митинг партии ЛДПР против закрытия школы при российском диппредставительстве в Варшаве. Активисты собрались у здания с плакатами «Прекратите бить по детям!».

29 апреля представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ и ворвались туда после отказа их впустить. Силовики заблокировали ворота цепью с замком, чтобы не допустить вывоза имущества.

Позже в тот день советник-посланник российской дипмиссии Андрей Ордаш сообщил, что все сотрудники и учителя покинули здание школы, захваченное польскими властями. На вывоз оборудования из учебного заведения посольству было дано семь дней.

Посол России в Польше Сергей Андреев назвал произошедшее весенним обострением. Он заверил, что Москва обеспечит завершение учебного года, аттестацию учащихся, выпускные экзамены и переход в следующие классы. Дипломат также указал, что, захватив школу при посольстве России, власти Польши нарушили Венскую конвенцию.