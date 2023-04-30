У посольства Польши в Москве прошел митинг против захвата школы в Варшаве

У здания посольства Польши в Москве 30 апреля прошел митинг партии ЛДПР против закрытия школы при российском диппредставительстве в Варшаве.

Активисты собрались у здания польской дипмиссии с плакатами «Прекратите бить по детям!»

«Польша — деспотичный жандарм», «Варшава, руки прочь от русской школы!» и др.

«Для них (польских властей, — Ред.) уже нет границ, не только физических, географических, но и моральные границы в последние дни они тоже переступили», — сказал зампред Госдумы Борис Чернышов.

Он отметил, что борьба с русской школой равнозначна борьбе с русской культурой и русским языком, а также призвал превратить посольство Польши в школу в Москве.

29 апреля представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ и ворвались туда после отказа их впустить. Силовики заблокировали ворота цепью с замком, чтобы не допустить вывоза имущества.

Позже в этот день советник-посланник российской дипмиссии Андрей Ордаш сообщил, что все сотрудники и учителя покинули здание школы при посольстве РФ в Варшаве, захваченное польскими властями. На вывоз оборудования из учебного заведения посольству было дано семь дней.

Посол России в Польше Сергей Андреев назвал произошедшее весенним обострением. Он заверил, что Москва обеспечит завершение учебного года, аттестацию учащихся, выпускные экзамены и переход в следующие классы. Дипломат также указал, что, захватив школу при посольстве России, власти Польши нарушили Венскую конвенцию.

В Министерстве иностранных дел РФ подчеркнули, что захват школы при посольстве РФ в Варшаве не останется без жесткой реакции Москвы.

30 апреля Андреев сообщил, что школа при российском посольстве в Варшаве возобновит свою работу в другом здании после майских праздников. Он также заявил, что диппредставительство РФ готово к любым решениям Москвы после захвата школы польскими властями.