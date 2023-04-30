В Twitter раскритиковали президента Чехии за послание РФ на технике ВСУ

Пользователи Twitter осудили президента Чехии Петра Павела, который оставил послание для РФ на украинской военной технике. Об этом свидетельствуют комментарии, оставленные 29 апреля под постом политика в соцсети.

Ранее чешский лидер выложил фото, на котором он пишет маркером «Уходи домой, Россия» на технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Мы с тобой [Украина]. Ты отомстишь за своих павших, ты вернешь себе свободу», — говорится в посте.

«Инфантилизация политики», — отметил в комментариях пользователь под ником Jeane Jacque.

«Уходи с ними и там оставайся», — добавил Ajťak s hodnosti Vranika.

«Нам не нужны ни президент, ни правительство», — поддержал их Vladan Vyhnaelek.

«Это что-то ужасное. У нас никогда раньше не было такого президента», — написал пользователь Ivona.

Ранее, 28 апреля, Павел сообщил на переговорах в Киеве, что Чехия собирается в дальнейшем открыть на украинской территории производство вооружения.

27 апреля стало известно о планах Чехии обучать пилотов гражданской авиации Украины. В 2023 году на чешской территории должны пройти подготовку до 25 украинских летчиков. На их обучение будет выделено 22 млн крон (около $1,1 млн). Если проект будет признан успешным, то чешские власти могут его продлить на 2024 и 2025 годы.

Чехия наряду с другими странами Запада усилила поддержку Украины на фоне специальной военной операции по защите Донбасса, которую Россия проводит с 24 февраля 2022 года.