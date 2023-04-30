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В Twitter раскритиковали президента Чехии за послание РФ на технике ВСУ

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Фото: соцсети
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Пользователи Twitter осудили президента Чехии Петра Павела, который оставил послание для РФ на украинской военной технике. Об этом свидетельствуют комментарии, оставленные 29 апреля под постом политика в соцсети.

Ранее чешский лидер выложил фото, на котором он пишет маркером «Уходи домой, Россия» на технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Мы с тобой [Украина]. Ты отомстишь за своих павших, ты вернешь себе свободу», — говорится в посте.

«Инфантилизация политики», — отметил в комментариях пользователь под ником Jeane Jacque.

«Уходи с ними и там оставайся», — добавил Ajťak s hodnosti Vranika.

«Нам не нужны ни президент, ни правительство», — поддержал их Vladan Vyhnaelek.

«Это что-то ужасное. У нас никогда раньше не было такого президента», — написал пользователь Ivona.

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И чего Москве ждать от Петра Павела

Ранее, 28 апреля, Павел сообщил на переговорах в Киеве, что Чехия собирается в дальнейшем открыть на украинской территории производство вооружения.

27 апреля стало известно о планах Чехии обучать пилотов гражданской авиации Украины. В 2023 году на чешской территории должны пройти подготовку до 25 украинских летчиков. На их обучение будет выделено 22 млн крон (около $1,1 млн). Если проект будет признан успешным, то чешские власти могут его продлить на 2024 и 2025 годы.

Чехия наряду с другими странами Запада усилила поддержку Украины на фоне специальной военной операции по защите Донбасса, которую Россия проводит с 24 февраля 2022 года.

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