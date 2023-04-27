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Чехия будет обучать летчиков гражданской авиации Украины

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Hennadii Minchenko
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Чехия приступит к обучению пилотов гражданской авиации Украины, сообщило 27 апреля Чешское радио.

В 2023 году в Чехии должны пройти подготовку до 25 украинских летчиков. На их обучение будет израсходовано 22 млн крон (около $1,1 млн).

Отмечается, что поддержанный правительством Чехии проект должен помочь восстановлению гражданского авиасообщения на Украине после завершения конфликта в стране.

Ожидается, что обучение в республике пройдут студенты старших курсов Национального авиационного университета в Киеве.

Если проект будет признан успешным, то чешские власти могут его продлить на 2024 и 2025 годы.

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В марте президент Чехии Петр Павел отмечал, что США, а затем и страны Евросоюза могут снизить уровень военной помощи Украине и Киеву следует это учесть.

Осенью прошлого года правительство Чехии одобрило программу помощи Украине, которая предполагает выделение по 500 млн крон (около $23,4 млн) ежегодно с 2023 по 2025 год, пишет «Газета.Ru».

Страны Запада усилили военную помощь Украине, в том числе активизировали обучение украинских военнослужащих, после того как Россия 24 февраля 2022 года начала проведение спецоперации по защите Донбасса.

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