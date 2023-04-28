Чехия собирается в будущем открыть на Украине производство вооружения

Чехия собирается в дальнейшем открыть на украинской территории производство вооружения, заявил 28 апреля чешский лидер Петр Павел на переговорах в Киеве.

«Речь идет не только об обмене технологиями, но и трансфере производства, чтобы оно могло полностью или частично осуществляться на Украине», — отметил он.

Ранее в этот день президенты Чехии и Словакии Петр Павел и Зузана Чапутова прибыли в Киев. Они приехали в украинскую столицу на поезде. Они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Совместный визит Павела и Чапутовой планировался с января после выборов президента Чехии, однако с того момента постоянно откладывался из соображений безопасности.

Эксперт в области безопасности Давид Богбот 28 апреля сказал чешскому изданию Parlamentní listy, что конфликт вокруг Украины закончится мирно лишь в том случае, если США прекратят заниматься подстрекательством. Он считает, что урегулированию конфликта также поспособствует уход с поста президента нынешнего главы страны Джо Байдена.

27 апреля стало известно о планах Чехии обучать пилотов гражданской авиации Украины. В 2023 году на чешской территории должны пройти подготовку до 25 украинских летчиков. На их обучение будет выделено 22 млн крон (около $1,1 млн). Если проект будет признан успешным, то чешские власти могут его продлить на 2024 и 2025 годы.

Чехия наряду с другими странам Запада усилила поддержку Украины на фоне специальной военной операции по защите Донбасса, которую Россия проводит с 24 февраля 2022 года.