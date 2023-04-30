Посетителей Третьяковской галереи эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва

В Москве посетителей Государственной Третьяковской галереи эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщила пресс-служба музея.

«В связи с анонимной угрозой мы вынуждены прекратить работу музеев Третьяковской галереи по адресу: Лаврушинский переулок, д. 10 и д. 12», — говорится в сообщении.

Позднее в пресс-службе заявили, что в зданиях провели проверку, угроз не обнаружено. Музеи продолжат работу в штатном режиме с 17:30 30 апреля.

Уточняется, что посетители, которые не закончили осмотр выставок или не купили билеты на то время, когда музей вынужденно закрылся, смогут посетить его по уже приобретенным билетам в любое время до 14 мая или сдать их. При оформлении возврата посетитель получит полную стоимость билета.

До этого работа музеев Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке приостанавливалась из-за поступившей анонимной угрозы взрыва 4 августа 2022 года. Тогда из зданий было эвакуировано около 400 человек. В тот же день музеи Третьяковской галереи возобновили работу.