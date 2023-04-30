Эксперт рассказал о принципах создания равновесного инвестиционного портфеля

Исходя из целей инвестора, его готовности к риску, размера капитала, горизонта планирования, пропорции тех или иных инструментов в конкретном портфеле будут различаться, рассказал «Известиям» 30 апреля директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка. Однако, по его словам, есть определенные принципы, которые считаются базовыми и могут быть применены широким кругом инвесторов.

«Они схематизированы, а само наполнение уже будет зависеть от индивидуальных предпочтений», — уточнил он.

Как объяснил эксперт, одно из распространенных делений — отведение части портфеля под финансовую подушку безопасности. Эти средства должны быть высоколиквидными — должны быть в быстром доступе. Так, например, они могут находиться на накопительном счете в банке или в наличных.

«Их цель — не обеспечить доход, а в кризисной ситуации быть под рукой. Так как целью данной части портфеля не является обеспечение доходности, она должна быть небольшой — на уровне капитала для 3–6 месяцев комфортной жизни в случае потери основного источника дохода. Конкретную сумму не называю, так как она будет сильно варьироваться в зависимости от семьи или человека», — сказал Спинка.

Эксперт отметил, что оставшиеся три части портфеля должны обеспечивать доходность. Их логично разделить на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные активы. Первые инвестируются с горизонтом до одного года и в случае каких-то непредвиденных моментов распродаются в первую очередь, уточнил он.

«Чаще всего в этой части портфеля находятся рублевые инструменты, так как давать прогнозы по валютной динамике на такой срок сложнее всего. К ним можно отнести краткосрочные облигации с небольшой дюрацией, в первую очередь корпоративные бумаги первого эшелона, ОФЗ (облигации федерального займа) и депозиты. Что для конкретного инвестора удобнее, то и стоит использовать», — объяснил он.

Рассматривая среднесрочную часть портфеля с горизонтом от одного до трех лет, эксперт рассказал, что для нее будут актуальны среднесрочные облигации, номинированные как в рублях, так и в иностранной валюте (доллары, евро, юани).

«Кстати, замещающие ценные бумаги тоже прекрасно вписываются в эту часть портфеля, их сейчас на рынке около 30 выпусков — все от крупных и надежных эмитентов. Соотношение между рублевыми и валютными облигациями должно быть примерно 50 на 50. Помимо долговых ценных бумаг можно в эту часть портфеля добавить и акции «голубых фишек» (акции крупных и наиболее стабильных компаний. — Ред.), не забывая про диверсификацию по отраслям. Акцент стоит сделать на тех, для которых характерен стабильный дивидендный поток», — уточнил Спинка.

При этом, по его словам, долгосрочная часть портфеля на 70% должна состоять из инструментов, номинированных в иностранной валюте.

«Например, еврооблигаций с большой дюрацией. Сюда же я отношу и биржевое золото, потому что его курс привязан к доллару, а значит, опосредованно оно является валютным активом», — отметил он.

В то же время в оставшиеся 30% можно добавить акции устойчивых российских компаний, в частности экспортеров, капитализация которых зависит от валютных курсов (при ослаблении рубля их выручка растет), добавил эксперт.

«При желании небольшую часть портфеля можно отвести под активы, альтернативные биржевым и банковским инструментам. Например, инвестиционные золотые монеты. Достаточно, если их будет 3–5% от общего совокупного объема портфеля», — сказал Спинка.

Подводя итог, эксперт отметил, что для формирования устойчивого портфеля инвестора важно соблюдать определенные пропорции, а какие именно активы в него добавлять — будет зависеть от личных предпочтений инвестора.

Ранее, 24 апреля, Спинка рассказал, что за последний год инвесторы столкнулись с теми рисками, которых до этого не возникало, безопасность и привлекательность тех или иных инструментов тоже изменились. Он подчеркнул, что в настоящее время инвестировать россиянину в активы, которые относятся к другим юрисдикциям, опаснее, чем собрать портфель из отечественных инструментов.

В начале января сообщалось, что, по данным FinExpertiza, рублевый депозит показал максимальную доходность среди наиболее популярных активов при консервативной стратегии инвестирования в 2022 году.