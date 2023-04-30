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Карта спецоперации на Украине 30 апреля

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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 30 апреля можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сутки Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по эшелону на железнодорожной станции в районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики и уничтожили до 200 т боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, на купянском направлении уничтожено более 85 военных ВСУ, на краснолиманском направлении уничтожено до 65 боевиков, на донецком направлении уничтожено 480 военных и наемников, а также 12 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На южнодонецком и запорожском направлениях ликвидировано свыше 30 военных ВСУ, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а на херсонском направлении уничтожено до 10 боевиков, один автомобиль, а также гаубица «Мста-Б».

Также в Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Помимо этого, на донецком направлении штурмовые отряды продолжали вытеснять противника в западной части города Артемовск (украинское название — Бахмут) и овладели еще четырьмя кварталами.

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