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Синоптики рассказали о погоде в Москве 30 апреля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, вечером на юго-востоке умеренный и до 16 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в воскресенье, 30 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +14…+16 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +5.

В Московской области днем ожидается от +12 до +17 градусов, ночью похолодает до +2.

Днем прогнозируется северо-восточный ветер со скоростью 6–11 м/с, ночью — западный и северо-западный ветер, его скорость составит 5–10 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление — 742–749 мм ртутного столба.

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Ранее, 29 апреля, сообщалось, что в центре европейской части России ожидаются так называемые возвратные заморозки, в столичном регионе пройдут три волны похолодания. Так, в ночь на 30 апреля ожидается похолодание до –2 градусов.

Также похолодание с ночными отрицательными температурами ожидается в столичном регионе в ночь на 2 мая. Холодная погода и минусовые температуры придут в Москву и области в ночь на 5 мая.

До этого, 27 апреля, руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал ночные заморозки в Московской области. По его словам, в ночное время 30 апреля в Подмосковье температура воздуха может опуститься до –2 градусов.

В этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на выходных в столице ожидаются прохладная погода и осадки.

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