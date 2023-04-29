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ВС РФ пресекли установку контейнеров с химикатами на западе Артемовска

«РВ»: Под Артемовском уничтожены боевики ВСУ в химзащите с неизвестными контейнерами
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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Российские военные ликвидировали группу боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда те устанавливали контейнеры с неопознанными химическими веществами под Артемовском (украинское название — ​Бахмут). Об этом в субботу, 29 апреля, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Специалисты противника в полной химической защите и противогазах устанавливали перед передним краем закладки (контейнеры) с неустановленными химическими веществами. Эта группа была полностью уничтожена», — говорится в публикации.

Отмечается, что украинское формирование удалось засечь с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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Накануне ракетные войска РФ поразили украинский объединенный штаб обороны Артемовска в районе населенного пункта Константиновка, а также подразделения «Иностранного легиона». кроме того, были пресечены попытки противника завести в Артемовск дополнительные резервы с флангов.

Тогда же сообщалось, что сотрудники ЧВК «Вагнер» прорвали оборону ВСУ на западе Артемовска. Отмечается, что российские военные атакует на флангах для того, чтобы улучшить свое тактическое положение.

27 апреля Минобороны России сообщало, что российские штурмовики овладели еще четырьмя кварталами в северо-западной, западной и юго-западной частях Артемовска.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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