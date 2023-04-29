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Нападающий ЦСКА Григоренко стал лучшим игроком Кубка Гагарина

Форвард ЦСКА Михаил Григоренко стал самым ценным игроком розыгрыша Кубка Гагарина – 2023
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Форвард хоккейного клуба ЦСКА Михаил Григоренко стал лучшим бомбардиром и снайпером Кубка Гагарина – 2023. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Всего он забросил 12 шайб и отдал 13 результативных передач. Показатель полезности спортсмена составил «+8». Всего в текущем сезоне плей-офф КХЛ он провел 27 матчей.

«В этой команде не получается выделить одного игрока, так посчастливилось, что меня выбрали. Думаю, можно было дать [титул самого полезного игрока] любому, все были бы рады и всё было бы честно», — приводит пресс-служба Континентальной хоккейной лиги слова самого Григоренко.

В составе ЦСКА Григоренко выиграл Кубок Гагарина уже в третий раз. В 2018 году он в составе сборной России выиграл Олимпийские игры, а в 2019-м получил бронзу на чемпионате мира по хоккею.

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Ранее в этот день ЦСКА обыграл «Ак Барс» в седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина. Встреча прошла в Казани на «Татнефть Арене» и завершилась со счетом 3:2.

Хоккеист ЦСКА Павел Карнаухов в беседе с «Известиями» 29 апреля заявил, что сами игроки являются секретом успеха команды. Он отметил, что нынешний ЦСКА — это сильный коллектив, у которого командные задачи стоят на первом месте, поэтому «результат говорит сам за себя».

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