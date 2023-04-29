Карнаухов назвал секрет успеха ЦСКА после завоевания Кубка Гагарина

Хоккеист московского ХК ЦСКА Павел Карнаухов в беседе с «Известиями» 29 апреля заявил, что сами игроки команды являются секретом успеха ЦСКА.

«Феномена никакого нет. Главный секрет успеха — это люди, которые находятся в раздевалке, которые носят майку ЦСКА. Это главный секрет успеха», — сказал он.

Карнаухов отметил, что нынешний ЦСКА — это сильный коллектив, у которого командные задачи стоят на первом месте, поэтому «результат говорит сам за себя».

Ранее в этот день ЦСКА обыграл «Ак Барс» в седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина. Встреча прошла в Казани на «Татнефть Арене» и завершилась со счетом 3:2. Таким образом, ЦСКА завоевал второй подряд и третий в своей истории Кубок Гагарина.

Самым ценным игроком прошедшего розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) признан нападающий ЦСКА Михаил Григоренко.

Спортсмен провел в этом розыгрыше плей-офф 27 матчей, в которых набрал 25 очков (12 шайб + 13 передач). Хоккеист стал лучшим бомбардиром и снайпером Кубка Гагарина.