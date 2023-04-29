Первое издание книги о Гарри Поттере продают за $225 тыс. в Нью-Йорке

Первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» продают за $225 тыс. на книжной ярмарке антиквариата в Нью-Йорке. Популярный роман Джоан Роулинг вышел тиражом 500 экземпляров, 300 из которых отправили в библиотеки, передает телеканал «Известия». Два года назад первое издание о Гарри Поттере продали за $471 тыс. — это рекордная сумма за книгу о мальчике-волшебнике.

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