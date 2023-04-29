ВСУ обстреляли Ясиноватую из РСЗО

Днем в субботу Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Ясиноватую в пригороде Донецка из ракетных систем залпового огня (РСЗО), сообщили 29 апреля в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По данным СЦКК, обстрел велся из населенного пункта Ласточкино.

«Выпущено 10 ракет из РСЗО», — уточнили в ДНР.

Ранее днем в субботу ВСУ за 20 минут нанесли четыре артиллерийских удара по Донецку снарядами калибра НАТО. Сообщалось о нескольких пострадавших.

Накануне украинские боевики применили реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS во время обстрела Ворошиловского района Донецка. В результате обстрела были повреждены линия электропередачи (ЛЭП) и 10 частных жилых домов. Один дом был разрушен.

Также в пятницу украинские военные выпустили по центру Донецка две ракеты из РСЗО. В результате попадания снаряда в маршрутное такси в Донецке погибли семь человек.

До этого, 26 апреля, ВСУ также обстреляли Донецк из РСЗО. Обстрел зафиксировали в 7:50 в направлении поселка Орловка в Донецке — это Киевский и Куйбышевский районы.

По ним было украинские боевики выпустили 20 ракет.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.