В СЦКК заявили об обстреле Ворошиловского района Донецка из РСЗО HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS во время обстрела Ворошиловского района Донецка. Об этом 28 апреля сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Сергеевка вблизи Красноармейска, из РСЗО M142 HIMARS с применением ракет М31 (осколочная) исключительно по жилому, центральному кварталу города, ставя перед собой цель максимального числа жертв среди мирных граждан», — говорится в Telegram-канале СЦКК.

Отмечается, что в результате обстрела была повреждены линия электропередачи (ЛЭП) и 10 частных жилых домов, также один дом был разрушен.

Кроме того, повреждено здание организации «Санпрофдезинфекция» по улице Горького

Жертв среди мирного населения в результате обстрела удалось избежать.

Ранее в этот день стало известно о том, что украинские военные выпустили по центру Донецка две ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Мэр города Алексей Кулемзин уточнял, что прилеты украинских снарядов зафиксированы в районе Дворца бракосочетания. Также он сообщил, что в результате попадания снаряда в маршрутное такси в Донецке погибли семь человек.

Корреспондент «Известий» Евгений Быковский показал последствия удара ВСУ из РСЗО HIMARS по Ворошиловскому району Донецка.

Во второй раз ВСУ нанесли удар из РСЗО по Петровскому району Донецка. Было выпущено 10 ракет.

Позднее стало известно о том, что число погибших при обстреле Донецка выросло до девяти человек, среди них один ребенок.

Вечером ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, выпустив две ракеты из РСЗО. По информации СЦКК, удар был нанесен в 21:15 с позиций в поселке Очеретено. Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что очевидцы сообщают о прилетах возле школы № 19.

Корреспондент «Известий» Евгений Быковский показал кадры последствий обстрела ВСУ из РСЗО по Донецку. По его словам, если днем ВСУ обстреляли Донецк из 122-миллиметровых систем залпового огня, то к вечеру боевики произвели обстрел из более крупных калибров HIMARS. Это третий обстрел за сегодняшний день, на этот раз без пострадавших.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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