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ВСУ за 20 минут четыре раза обстреляли Донецк из орудий калибра НАТО

В ДНР сообщили, что ВСУ за 20 минут четыре раза обстреляли Донецк из артиллерии калибра НАТО
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Фото: соцсети
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) днем в субботу за 20 минут нанесли четыре артиллерийских удара по Донецку снарядами калибра НАТО. Об этом 29 апреля говорится в Telegram-канале Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

С 13:20 по 13:40 мск под огнем трижды оказался Петровский район Донецка, один раз был обстрелян Киевский район.

Огонь по Донецку велся из населенных пунктов Тоненькое, Щербиновка и Красногоровка. За 20 минут украинские боевики выпустили 20 снарядов калибра 155 мм.

Также Донецк обстреляли из артиллерии НАТО в 14:00 мск.

«14:00 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибра 155 мм», — отметили в ДНР.

Как уточнил мэр Донецка Алексей Кулемзин, в результате обстрела ВСУ пострадало несколько человек. Их точное количество уточняется.

«По информации очевидцев, в результате обстрела Петровского района имеются раненые», — написал он в Telegram-канале.

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Накануне ВСУ применили реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS во время обстрела Ворошиловского района Донецка. В результате обстрела были повреждены линия электропередачи (ЛЭП) и 10 частных жилых домов, также один дом был разрушен.

Также в пятницу украинские военные выпустили по центру Донецка две ракеты из РСЗО. Мэр города Алексей Кулемзин уточнял, что прилеты украинских снарядов зафиксированы в районе Дворца бракосочетания. В результате попадания снаряда в маршрутное такси в Донецке погибли семь человек.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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