Сестра Ким Чен Ына сочла опасной декларацию США и Южной Кореи

Вашингтонская декларация лидеров США и Южной Кореи может может поставить под угрозу безопасность не только Азиатско-Тихоокеанского региона, но и всего мира. Об этом в пятницу, 28 апреля, заявила Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи.

По ее словам, этот документ «является компактным следствием жестокой враждебной политики в отношении КНДР, отражающей их (Вашингтона и Сеула. — Ред.) волю к самым агрессивным действиям». Чиновник отметила, что подобные инициативы нельзя поощрять.

Такие шаги со стороны недружественных государств подтверждают опасения Пхеньяна и вынуждают активнее наращивать ресурсы для самозащиты, добавила Ким Е Чжон. В результате обстановка на Корейском полуострове и на ближайших территориях не стабилизируется, а напротив, становится более напряженной.

Кроме того, сестра лидера КНДР раскритиковала американского президента Джо Байдена, назвав главу Белого дома «стариком без будущего» после его высказывания о смене правящего режима.

Ранее, 26 апреля, Вашингтон и Сеул договорились о совместных консультациях президентов обоих государств на случай потенциального ядерного удара со стороны Пхеньяна. Лидер Южной Кореи Юн Сок Ёль подчеркнул, что на любые ядерные провокации будет дан согласованный и мощный ответ с применением всех сил альянса.

По итогам консультаций была принята Вашингтонская декларация, которая предполагает создание группы по вопросам ядерного планирования.

Накануне директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков сказал, что рост напряженности в районе Корейского полуострова чреват ядерной эскалацией.

До этого, 17 апреля, Южная Корея, США и Япония начали трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря. Маневры начались после запуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты Пхеньяном.

Северная Корея провела испытания современной твердотопливной баллистической ракеты «Хвасон-18» 13 апреля. По словам главы КНДР Ким Чен Ына, это испытание повысит возможности страны при ядерной контратаке.