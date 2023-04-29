ВС РФ уничтожили три склада боеприпасов и нанесли удары по бригадам ВСУ

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что артиллерийские подразделения уничтожили три склада боеприпасов и совершили огневые налеты по пунктам временной дислокации двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова 29 апреля приводит агентство ТАСС.

Отмечается, что артиллеристы группировки «Юг» нанесли огневые налеты по пунктам временной дислокации 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Очеретино и 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Дзержинска.

Астафьев сообщил, что артиллерия поразила пункт временной дислокации танковой бригады противника в районе Орловки, уничтожив три склада боеприпасов, значительное количество живой силы, вооружений и военной техники ВСУ.

Также по его словам, ракетчики Южного военного округа (ЮВО) ликвидировали две позиции радиолокационных станций противника в районе населенного пункта Камышеваха.

Помимо этого, подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ЮВО уничтожили взводный опорный пункт 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Как подчеркнул Астафьев, в рамках контрбатарейной борьбы артиллеристами соединений Южной группировки войск уничтожено три 128-мм миномета, а также гаубицы Д-30 и Д-20 в районах населенных пунктов Новодарьевка, Авдеевка, Невельское и Георгиевка.

Накануне Астафьев сообщил, что российские силы сорвали ротацию ВСУ у четырех населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР) и ликвидировали до 50 украинских боевиков

В этот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские силы уничтожили до 300 солдат ВСУ на донецком направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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