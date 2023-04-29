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Профсоюзы Франции провели «марафон борьбы» против пенсионной реформы
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Профсоюзы Франции провели «марафон борьбы» против пенсионной реформы

Профсоюзы Франции провели «марафон борьбы» против пенсионной реформы дистанцией 49,3 км
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Фото: AP Photo/Bob Edme
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Профсоюзы организовали во французской части Страны Басков марафон против пенсионной реформы, увеличив стандартную дистанцию на 7 км в знак протеста против использования ст. 49.3 конституции страны для проведения закона в обход парламента. Об этом 28 апреля сообщила газета Sud Ouest.

Отмечается, что порядка 200 человек в департаменте Атлантические Пиренеи на юго-западе Франции пробежали в пятницу «марафон борьбы». Организатором акции профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» (CGT).

Традиционная дистанция составляет 42,195 км, но она была увеличена до 49,3 км. Это символизирует несогласие населения с тем, что премьер-министр Франции Элизабет Борн провела законопроект без голосования в парламенте, использовав ст. 49,3 конституции.

Маршрут марафона проходил между городами Байонна и Андай, часть активистов преодолела дистанцию бегом, остальные ехали на велосипедах. В CGT сообщили, что акция прошла в рамках подготовки к манифестациям 1 мая.

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Накануне телеканал BFMTV сообщил, что во Франции пройдут более 300 манифестаций, приуроченных к Дню труда 1 мая. На акции в Париже ожидается от 80 до 100 тыс. участников, среди которых от 1,5 до 3 тыс. сторонников движения протестных движений, а также 1–2 тыс. радикально настроенных элементов.

После представления пенсионной реформы в январе во Франции прошли уже 12 общенациональных манифестаций. Большинство из них собирало более миллиона участников. По данным МВД, рекорд был зафиксирован 7 марта, когда в акциях протеста приняли участие 1,28 млн участников.

17 апреля французская газета Le Figaro сообщила о том, что во Франции почти 90% населения считают, что столкновения с полицией на фоне протестов против пенсионной реформы станут систематическими. При этом больше половины французов (59%) не одобряют бесчинства, которые устраивают протестующие.

15 апреля президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, в том числе о переносе установленного законом возраста выхода на пенсию до 64 лет. В тот день французские профсоюзы призвали к «исключительной и народной» демонстрации против пенсионной реформы 1 мая.

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