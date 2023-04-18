Почти 90% французов предрекли систематические столкновения с полицией

Во Франции почти 90% населения считают, что столкновения с полицией на фоне протестов против пенсионной реформы станут систематическими. Об этом сообщила французская газета Le Figaro в понедельник, 17 апреля.

Отмечается, что больше половины французов (59%) не одобряют бесчинства, которые устраивают протестующие, недовольные политикой президента Франции Эммануэля Макрона и введением пенсионной реформы. По результатам опроса, только 5% респондентов считают такие действия легитимными. А 57% жителей страны не исключают штурм главных государственных зданий.

«Три месяца назад это было маловероятно для большинства французов, теперь в их глазах это возможно», — подчеркивается в сообщении.

Авторитет президента снижается. Так, во время обращения к нации главы республики французы устроили манифестации, прозвучал призыв к «концерту кастрюль». Они стучали ложками по кастрюлям в знак протеста и недовольства. Парады прошли в Париже, Ницце, Марселе. В столице на улицы вышли три процессии, собравшие не менее 2 тыс. человек.

В Ницце вышли около 200 человек, демонстрантов разгоняли слезоточивым газом. В то время как в Марселе протестовали на улице около 500–1000 человек. Шестерых задержала полиция.

15 апреля президент Франции подписал закон о пенсионной реформе, в том числе о переносе установленного законом возраста выхода на пенсию до 64 лет.

В этот же день французские профсоюзы призвали к «исключительной и народной» демонстрации против пенсионной реформы 1 мая. Отмечается, что подобная акция представителей всех профессий станет исторической для Франции. Также профсоюзы выступили с призывом к Макрону не подписывать закон о пенсионной реформе.

Перед парадами профсоюзы предлагают в качестве «подготовительного шага» сделать 20 апреля днем ​​выражения «железнодорожного гнева». По их мнению, эта дата должна выйти за межпрофессиональные рамки.

Во Франции из-за этой реформы не прекращаются забастовки. Манифестанты жгут файеры и выкрикивают в мегафон лозунги, призывая граждан к продолжению протеста. По данным МВД Франции, в акциях протеста в столице 14 апреля участвовали порядка 4 тыс. человек.