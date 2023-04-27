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СМИ сообщили о подготовке более 300 манифестаций против государства во Франции

BFMTV: во Франции пройдет более 300 манифестаций против политики государства в День труда 1 мая
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Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq
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Во Франции пройдут более 300 манифестаций, приуроченных к Дню труда 1 мая, сообщил телеканал BFMTV 27 апреля.

«Профсоюзные организации готовят масштабную манифестацию против пенсионной реформы, приуроченную к Дню труда 1 мая. Они надеются сделать 13-ю акцию протеста символичной», — сообщил телеканал.

По данным документа разведывательных служб, которые приводит BFMTV, на акции в Париже ожидается от 80 до 100 тыс. участников, среди которых от 1,5 до 3 тыс. сторонников движения протестных движений, а также 1–2 тыс. радикально настроенных элементов.

Сообщается, что традиционная первомайская манифестация, когда протестующие выражают недовольство условиями труда, станет глобальным протестом против политики властей.

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После представления пенсионной реформы в январе во Франции прошли уже 12 общенациональных манифестаций. Большинство из них собирало более миллиона участников. По данным МВД, рекорд был зафиксирован 7 марта, когда в акциях протеста приняли участие 1,28 млн участников.

17 апреля французская газета Le Figaro сообщила о том, что во Франции почти 90% населения считают, что столкновения с полицией на фоне протестов против пенсионной реформы станут систематическими. При этом больше половины французов (59%) не одобряют бесчинства, которые устраивают протестующие.

15 апреля президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, в том числе о переносе установленного законом возраста выхода на пенсию до 64 лет. В тот день французские профсоюзы призвали к «исключительной и народной» демонстрации против пенсионной реформы 1 мая.

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