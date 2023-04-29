Синоптики рассказали о погоде в Москве 29 апреля
Облачно с прояснениями, временами дождь и до 13 градуса тепла — такая погода ожидает Московский регион в субботу, 29 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.
Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +11…+13 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 0.
В Московской области днем ожидается от +9 до +14 градусов, ночью похолодает до 0, местами заморозки до –2.
Днем прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/с, ночью — северный и северо-восточный ветер, его скорость также составит 6–11 м/с.
Атмосферное давление — 749–751 мм ртутного столба.
Ранее, 27 апреля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на выходных в столице ожидаются прохладная погода и осадки.
24 апреля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что с 26 апреля в столицу придут дожди, которые, скорее всего, продлятся до 2 мая.
Накануне заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков отметил, что на неделе атмосферное давление будет немного падать, но в целом погода продолжит радовать. Ожидается чуть больше облачности, но температурный режим сохранится.