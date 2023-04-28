Победивших в Европейской олимпиаде по математике школьниц из РФ удалили из зачета

Школьниц из России, которые выиграли в Европейской математической олимпиаде, удалили из общего зачета.

Четыре девочки из российской сборной набрали максимальное количество баллов и получили золото, однако в итоговом рейтинге международного конкурса это указано не было.

Олимпиада проходила в Словении с 14 по 17 апреля. Девочки из Москвы и Петербурга участвовали в ней дистанционно, причем в нейтральном статусе.

В 2021 году школьники из России завоевали сразу четыре золота на 5-й Европейской юниорской олимпиаде по информатике (EJOI 2021). Учащиеся стали единственными, кто смог взять больше одной медали высшей пробы. При этом благодаря дистанционному формату в соревновании приняло участие рекордное количество школьников — 107 официальных участников из 30 государств, а также 64 человека вне конкурса.