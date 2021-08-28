Школьники из РФ взяли 4 золота на Европейской олимпиаде по информатике

Школьники из России завоевали четыре золота на 5-ой Европейской юниорской олимпиаде по информатике (EJOI 2021). Об этом в субботу, 28 августа, сообщила пресс-служба Министерства просвещения.

Россияне стали единственными, кому удалось взять больше одной медали высшей пробы. При этом благодаря дистанционному формату в соревновании приняли участие рекордное количество школьников — 107 официальных участников из 30 стран, а также 64 человека вне конкурса.

Отмечается, что Ренат Каримов из Татарстана занял абсолютное первое место, а Иван Пискарев из Москвы — абсолютное третье место. Также в сборную вошли москвичи Алексей Васильев и Дарья Грекова.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, команда для EJOI 2021 формировалась из школьников не старше 2006 года рождения, проявивших себя на Всероссийской олимпиаде по информатике. Затем претенденты прошли углубленную подготовку и отбор на учебно-тренировочных сборах.

Руководителем сборной стала завкафедрой информатики СУНЦ МГУ Елена Андреева.

Также по одной золотой медали получили команды из Киргизии, Белоруссии, Польши, Венгрии и Румынии. Соревнования прошли в городе Плоешти в Румынии 26 и 27 августа. При этом в связи с пандемией COVID-19 команды участвовали дистанционно с видеонаблюдением.

Ранее, 2 августа, сообщалось, что все четыре российских школьника, участвовавшие в 53-й Международной олимпиаде по химии (МХО53), завоевали золотые медали. Соревнования проходили в дистанционном формате в Токио. В них приняли участие 79 стран.