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Российские школьники взяли четыре золота на Международной олимпиаде по химии

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Все четыре российских участника завоевали золотые медали на 53-й Международной олимпиаде по химии (МХО53), которая проходила в дистанционном формате в Токио. Об этом сообщила 2 августа пресс-служба МГУ.

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Победителями стали Андрей Т. (Москва), Александр Т. (Екатеринбург), Георгий Ж. (Москва) и Тимофей Ч. (Москва), передает RT. Участники выступают в составе сборной страны. При этом участие каждого в олимпиаде индивидуально, как и присуждаемая победа.

По словам ректора МГУ академика Виктора Садовничего, система подготовки команды для участия в международных химических олимпиадах разработана на химфакультете вуза, сообщает телеканал «360».

«В этом году в команде три одиннадцатиклассника, и все они продолжат учиться химии в Московском университете. Андрей и Александр подали документы на химический факультет МГУ, а Георгий — на факультет наук о материалах. Поздравляю ребят и их учителей с заслуженной победой», — отметил он.

Руководитель сборной России по химии профессор химического факультета МГУ Вадим Еремин рассказал, что в этом году команде удалось провести полноценные двухнедельные сборы, несмотря на пандемию. В течение этого времени больше 20 победителей Всероссийской олимпиады школьников по химии решали сложнейшие задачи по всем основным разделам химии.

«Наибольшее внимание было уделено физической и органической химии. Сборы завершились теоретической олимпиадой, четыре победителя которой и составили команду России», — заявил Еремин.

Международная химическая олимпиада стартовала в Токио 25 июля. В ней приняли участие 79 стран.

Ранее, 29 декабря 2020 года, министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что российские школьники на международных олимпиадах завоевали 19 золотых и девять серебряных медалей по шести предметам.

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