СК начал проверку по факту ДТП с участием кареты скорой помощи в Пятигорске
В Пятигорске (Ставропольский край) организована проверка по факту ДТП с участием кареты скорой помощи и пассажирской «Газели». Об этом сообщает региональное СУ СКР.
Авария произошла 28 апреля на улице Первомайской. Водитель «Газели» не пропустил машину медиков, в результате чего они столкнулись.
По данным NewsTracker, всего в больницу были доставлены семь человек. Следственный комитет сообщает о том, что пострадали водитель и пассажир «Газели», а также пассажир скорой помощи.
Следственный отдел по Пятигорску регионального СУ СКР организовал доследственную проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Свою проверку начала прокуратура.
27 апреля в Кирове пассажирский автобус врезался в опору линии электропередачи. Пострадало не менее 22 человек.