В Кирове возбудили дело после ДТП с участием автобуса

В Кирове возбудили уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, после ДТП с участием автобуса. Об этом сообщили 27 апреля в СУ СК РФ по региону.

«По данному факту по указанию руководителя следственного управления Андрея Павловича Виноградова возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в сообщении.

В ведомстве подтвердили, что водитель не справился с управлением и совершил наезд на опору линии электропередач.

Авария произошла ранее в этот день в 15:30 на улице Производственной у дома № 24В. В госавтоинспекции Кировской области сообщили, что водитель автобуса ПАЗ 38-го городского маршрута совершил наезд на опору линии электропередач. Прокуратура Кировской области организовала проверку исполнения законодательства при организации пассажирских перевозок.

В результате аварии, по данным регионального минздрава, пострадали 22 человека.

Источник «Известий» сообщал, что водитель транспортного средства не справился с управлением, после чего врезался в столб. В салоне автобуса находились 26 человек.