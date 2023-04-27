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Число пострадавших в аварии с автобусом в Кирове выросло до 22

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Фото: ГУ МЧС России по Кировской области
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В результате ДТП с автобусом в Кирове пострадали 22 человека. Об этом 27 апреля сообщили в минздраве Кировской области.

«На месте работали девять бригад скорой медицинской помощи, в том числе две реанимационные бригады. В настоящий момент за помощью к врачам обратились 22 человека, включая двух детей. Состояние одной женщины тяжелое, остальные пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии», — рассказали ТАСС в ведомстве.

Авария произошла 27 апреля в 15:30 на улице Производственной у дома № 24В, сообщили в госавтоинспекции Кировской области.

«Водитель автобуса ПАЗ 38-го городского маршрута совершил наезд на опору линии электропередач. Погибших в аварии нет, количество пострадавших устанавливается. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, медики», — сообщило ведомство в Telegram.

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Прокуратура Кировской области организовала проверку исполнения законодательства при организации пассажирских перевозок. На место аварии выехал прокурор Ленинского района Кирова.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших.

По данным «Известий», всего в салоне автобуса находились 26 человек. Причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением.

Ранее, 26 апреля, пять человек, среди которых двое детей, погибли в ДТП в Иркутской области. Авария произошла на территории Марковского муниципального образования. Обстоятельства аварии устанавливаются. Глава региона Игорь Кобзев выразил соболезнования родственникам и близким погибших.

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