В Кирове в ДТП с автобусом пострадали девять человек

Девять человек пострадали в аварии с автобусом на Производственной улице в Кирове. Об этом 27 апреля сообщил источник «Известий».

По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением, после чего врезался в столб.

«В салоне автобуса находились 26 человек. В результате аварии девять человек, в том числе один ребенок, получили травмы», — отметил собеседник.

Состояние пострадавших контролируют медики. На месте ДТП находятся сотрудники правоохранительных органов. Начата проверка.

Ранее, 26 апреля, пять человек, среди которых двое детей, погибли в ДТП в Иркутской области. Авария произошла на территории Марковского муниципального образования. Обстоятельства аварии устанавливаются. Глава региона Игорь Кобзев выразил соболезнования родственникам и близким погибших.