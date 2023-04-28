Турагент сообщил о возможности полететь в Турцию по ценам раннего бронирования

Турецкие отели снизили стоимость размещения на 20–30% по сравнению с тем, что было в начале апреля. Сейчас тур в эту страну можно купить примерно по той же цене, что и зимой, когда действовала акция раннего бронирования, рассказал «Известиями» 28 апреля генеральный директор сети турагентств «Круиз-Трэвел» Павел Лыщенко.

При этом он отметил, что на этом фоне сейчас среди россиян наблюдается всплеск спроса на поездки Турцию.

«Почему турецкие отели снизили цены, мы доподлинно не знаем. Возможно, туристы не стали бронировать номера по высокой стоимости, поэтому гостиницам и пришлось пойти на уступки. Думаю, это касается не только путешественников из России, но и из других стран — ценник снизился для всех сразу. Потому что если вместо россиян номера удалось бы заполнить, к примеру, англичанами, то и падения цен не было бы», — добавил Лыщенко.

Ранее в этот день в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщили, что турецкие отели столкнулись с низким спросом среди россиян, из-за чего начали снижать цены и предлагать скидки на размещение. В среднем падение стоимости составляет около 20–30%.

В ноябре прошлого года РСТ, наоборот, сообщал о росте цен на отдых в Турции для россиян. Тогда появилась информация об увеличении стоимости на 50–70% по сравнению с показателями 2021 года. Как отмечал РСТ, в среднем за год продажи туров в эту страну поднялись на 12%.